FC Nantes - Girondins : un come-back se confirme à Bordeaux pour le derby

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si David Guion n'a pas levé les doutes concernant le gardien de but pour le derby de l'Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux dimanche (15h), le coach aquitain a bel et bien fait son choix entre Gaëtan Poussin et l'ancien capitaine Benoit Costil.

Pas de soucis Costil – Gérard Lopez

Si l'on en croit 20 Minutes Bordeaux, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le choix et c'est bien l'international tricolore qui fera son retour dans les buts pour ce match importantissime à la Beaujoire.

Le site internet a également balayé la rumeur selon laquelle c'était Gérard Lopez qui mettait son véto à l'utilisation de Costil. « Contrairement à ce que l’on a pu entendre et lire, Gérard Lopez n’a aucun problème avec Benoit Costil. Il l’a encore répété au staff cette semaine, l’entraîneur est libre de ses choix », a fait savoir un proche du président au quotidien gratuit.

Costil titulaire face à Nantes Benoît Costil devrait bel et bien garder les buts des Girondins de Bordeaux demain (15 heures, sur Prime Vidéo) à la Beaujoire dans le derby face au FC Nantes. David Guion a fait son choix, Gérard Lopez l'a conforté dans celui-ci.

Alexandre Corboz

Rédacteur