FC Nantes : Gourcuff a reçu un premier signe positif face au RC Strasbourg

Le FC Nantes inquiète. Après une petite éclaircie née de sa victoire à Lorient, les Canaris restent sur une série de trois matches sans succès et notamment une défaite préoccupante samedi à Marseille (1-3). Alban Lafont a tiré la sonnette d’alarme après une partition très solide à l’Orange Vélodrome.

« Sur un plan personnel, ce n'est pas évident de prendre trois buts. Quand on est gardien, c'est compliqué, a-t-il soufflé après la rencontre. Vu la physionomie du match et ce qu'on a proposé, on ne méritait pas mieux... Peut-être que l'on manque de concentration, d'agressivité. Bien défendre, c'est toute l'équipe, ce n'est pas que les défenseurs, c'est vraiment un esprit de groupe. Sur certains matches, on arrive à le faire, sur d'autres on est moins régulier cette saison. »

Le prochain match du FC Nantes face au RC Strasbourg pourrait être celui qui réconcilie le gardien des Canaris avec ses coéquipiers grâce à un heureux présage. Alsa’sports rappelle en effet que jamais cette saison le RCSA n’a été en mesure de rester invaincu plus d’une rencontre ! Le média alsacien précise que Racing n’avait fait de match nul avant la réception du Stade Rennais vendredi à la Meinau (1-1)...