FC Nantes : Gourcuff a réussi un pari très risqué face au PSG

La large victoire du PSG a tout emporté samedi à la Beaujoire. Le résultat sec (3-0) et l’impression de toute puissance dégagée par Kylian Mbappé et consorts en seconde période ont presque fait oublier que les Canaris n’ont pas été si ridicules que cela.

En première période, sans notamment un raté de Moses Simon et un manque de précision de Randal Kolo Muani, le FC Nantes aurait pu mener au score. Christian Gourcuff l’a même rappelé en conférence de presse d’après-match. L’entraîneur des Canaris a été plus discret sur la prestation de Mehdi Abeid (28 ans). Et pourtant, il y avait de quoi dire tant l’habituel milieu défensif a brillé au poste de défenseur central.

Abeid le mieux noté du côté du FC Nantes

« Il s'en est bien sorti, résume L’Équipe. Il n'a pas hésité à aller au contact avec Kean notamment en première période. Une bonne coordination avec Castelletto aussi et un souci constant de relancer proprement. Pas impliqué sur les buts parisiens. » Pour donner encore plus de brillance au pari de Gourcuff, on ajoutera qu’Abeid a été le Canari le mieux noté face au PSG (6). Nicolas Pallois et Andrei Girotto peuvent donc dormir tranquilles.