FC Nantes : Gourcuff lance le derby contre le Stade Rennais

Le FC Nantes enchaîne les derbies. Après avoir perdu contre les Girondins de Bordeaux dimanche à la Beaujoire (0-1), les Canaris tenteront de faire mieux vendredi au Roazhon Park face au Stade Rennais (20h45). Christian Gourcuff est déjà remonté à bloc pour cette rencontre au sommet.

« Face à Bordeaux, on a failli. Le début du match nous a plombés. Les absences nous fragilisent aussi. Sur cette deuxième mi-temps, il y a beaucoup d’amertume, a glissé le coach des Canaris en conférence de presse. C’est dommage de perdre sur une erreur. Le Stade Rennais ? C’est une bonne équipe, dans une période de confiance. On n’a pas à spéculer sur ça. Il faut se remettre dedans et la principale donnée : c’est de faire l’analyse de nos manques. »

Pas de certitude sur le onze de départ à Rennes

Par ailleurs, Gourcuff a fait un point sur l’infirmerie du FC Nantes. « Il n’y a pas de certitude complète. Il y a les retours d’Anthony Limbombe et Molla Wague. Kalifa Coulibaly, Nicolas Pallois et Roli Pereira sont toujours dans une phase de reprise », a fait savoir l’entraîneur des Canaris.

Propos recueillis sur le Twitter du FC Nantes