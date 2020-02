FC Nantes : Gourcuff valide deux choix très risqués contre le PSG

true

Le FC Nantes s’est rassuré dans la défaite. Le paradoxe colle bien aux joueurs de Christian Gourcuff tant ils donnent l’impression de souffler le chaud et le froid depuis le début de l’année civile. Peu inspirés et franchement dominés par le PSG pendant 70 bonnes minutes, les Canaris se sont ensuite rebiffés et ont même failli égaliser dans le money time. Keylor Navas s’est interposé devant Renaud Emond, après avoir dû s’incliner devant Moses Simon (1-2).

Petric a convaincu Gourcuff

Ce n’est pas en attaque que le coach du FC Nantes avait fait ses choix les plus forts au coup d’envoi. Alban Lafont forfait dans le but, Gourcuff avait ainsi décidé de titulariser l’expérimenté Denis Petric (noté 7 dans L’Équipe) aux dépens du plus vert Alexandre Olliero. Il ne regrette pas son choix après coup. « Denis, il inspire confiance, c’est quelqu’un de mature. On était diminué dans le secteur défensif et je trouve qu’on a bien géré ce match. Il y a de la passivité globale sur le deuxième but et c’est dommage », a-t-il confié à Ouest France.

Prado a sué mais a marqué des points

Au poste de latéral droit, Percy Prado a aussi eu droit à une titularisation devant Kylian Mbappé. « Percy est rentré aussi. Pour un premier match, il a été très, très intéressant, au-delà de ce que j’espérais. Ça a bien fonctionné », a savouré l’entraîneur du FC Nantes. « Là, je pense que j’ai prouvé au coach qu’il pouvait avoir confiance en moi, apprécie aussi Prado, noté 3 dans L’Équipe. Il y a une hiérarchie, peut être que Dennis Appiah est encore devant moi, il a plus d’expérience, mais je serais prêt à refaire un match entier. » Dès Dijon (20h), samedi ?