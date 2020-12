FC Nantes : la patte Collot ne prend pas, ambiance électrique après la défaite à Reims

Sale temps sur le FC Nantes. Résultats en berne, fronde des supporters, défiance envers le président Waldemar Kita, les Canaris vivent des moments agités. Et ce n'est pas la nouvelle défaite, concédée mercredi soir à Reims alors que le FCN menait (2-3) qui risque d’arranger les choses. Bien au contraire.

« À Reims, les Nantais se sont suicidés en encaissant trois buts en six minutes. Quand tu joues ta peau en Ligue 1, ce n’est pas possible, a déjà réagi Pierre Ménès sur son blog. Ce succès va faire beaucoup de bien aux Rémois et accable un FCNA où l’ambiance en dehors du terrain est catastrophique. Dans les équipes en grand danger, il faut maintenant ajouter les Canaris. J’ai peur pour Nîmes que ce soit déjà terminé. »

« L'ambiance dans le vestiaire est un peu électrique »

« On est un peu abattu après avoir eu cette maîtrise pendant tout le match. L'ambiance dans le vestiaire est un peu électrique, c'est normal, a reconnu Randal Kolo Muani après la rencontre. Le nouvel entraîneur a changé quelques trucs, mais il n'y a pas eu un grand changement entre le coach Gourcuff et le coach Collot. Je ne pense pas qu'il y ait eu un choc psychologique avec le changement d'entraîneur. On a du mal à faire mal, on subit un peu trop les choses. On est en manque de confiance, il va falloir relever la tête très vite à Angers (dimanche). »