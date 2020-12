FC Nantes : le clan Kita lâche déjà Domenech, les premières images de son arrivée ont fuité !

Raymond Domenech peut s’attendre à un comité d’accueil de plus poussés demain. À partir de 14h30, le nouvel entraîneur du FC Nantes sera présenté à la Jonelière et pourra enfin commencer un show dont il est friand. Pour ce faire, il sera bien seul au lendemain de son premier entraînement.

Dans son édition du jour, L’Équipe certifie que Domenech se rendra seul devant la presse, la direction du FC Nantes ayant décidé de ne pas l’entourer afin de ne « pas concentrer l’attention... au contraire de ces dernières années. » L’argument a bon dos, mais les supporters ont une toute autre théorie sur l’absence de marque du clan Kita.

« Kita et Franck pas là pour la présentation de RD. L’un doit avoir d’autres choses à faire de plus important et l’autre était contre sa venue. C’est un sketch, les mecs chi*** sur le club comme jamais et n’assument même plus », résume François Piraux. Un avis sans doute largement partagé par les fans du FC Nantes.