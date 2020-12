FC Nantes : le départ de Gourcuff précipité par un joueur du RC Strasbourg ?

Le FC Nantes n’a pas existé dimanche contre le RC Strasbourg. Largement dominés dans tous les compartiments du jeu, les Canaris ont coûté son poste à Christian Gourcuff, débarqué ce mardi et remplacé au pied levé par Patrick Collot jusqu’en janvier 2021.

Ce départ décidé par les dirigeants du FC Nantes dans l’urgence doit forcément porter le sceau de Ludovic Ajorque. Couplé à la solide partition de Mohamed Simakan en défense, l'attaquant du RCSA a mis en lumière toutes les défaillances criantes de la défense des Canaris à la Beaujoire (0-4).

« Son envergure dans le jeu aérien, dos au but, a fait mal au FCN, a observé L’Équipe en lui attribuant la note de 7/10. Mais là, il a vraiment concassé la charnière nantaise de bout en bout, et a fini par en être récompensé avec ce penalty provoqué et transformé du troisième but (78e) et sa très belle passe décisive sur le quatrième (83e). Avec son excellente prestation à Nantes, ce même Ajorque a aussi sauvé la tête de son entraîneur Thierry Laurey.