FC Nantes : le derby contre le SCO Angers monté de toutes pièces ?

true

Le FC Nantes sait à quoi s’attendre ce soir à Angers (20h), un vrai parfum de derby. « C’est un match à part dans la saison, assure Stéphane Moulin dans L’Équipe. Il faut défendre son clocher, sa paroisse, c’est comme ça. Les Angevins ont été tellement souvent battus par les Nantais qu’il y a un sentiment de fierté. Il faut bien imprégner les joueurs de ça, même s’ils ne sont pas forcément Angevins. Ils peuvent procurer du bonheur à beaucoup de monde. »

Plus du cambrage qu’une vraie rivalité ?

Ce sentiment est surtout nettement plus marqué chez les supporters locaux que chez les fans des Canaris, qui ont déjà bien à penser avec le Stade Rennais voire les Girondins de Bordeaux. « À Nantes, on considère les Angevins comme des amis, affirme le quotidien sportif. D’ailleurs, les deux clubs entretiennent des rapports cordiaux et les ‘échanges’ restent d’actualité comme Philippe Mao ou Serge Le Dizet. En somme, la rivalité n’est pas exacerbée, elle s’apparente plus à du chambrage. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Ils seront tout de même près de 600 supporters du FC Nantes à effectuer les 90 kilomètres de route jusqu’au stade Raymond-Kopa. L’enceinte fera d’ailleurs quasiment le plein ce soir pour ce derby qui n’en serait donc pas totalement un.