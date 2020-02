FC Nantes : le FCN convoque les supporters pour sonner la révolte contre l’OM

true

Le FC Nantes se (re)cherche une identité. Après une première moitié de saison convaincante, Christian Gourcuff peine à insuffler un nouvel élan depuis le début de l’année civile. Le manque de régularité et les blessures de joueurs-clés n’aident pas à enchaîner les résultats. Du coup, les Canaris occupent une terne 12e place du classement de Ligue 1 après 25 journées.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

L’heure est à la remobilisation générale dans le vestiaire du FC Nantes. Charles Traoré a déjà fait savoir après le triste nul devant le FC Metz samedi (0-0) que les joueurs allaient se parler pour appeler à la révolte. Les supporters auront aussi leur rôle à jouer avant le périlleux déplacement à Marseille ce samedi (17h30).

Deux séances ouvertes au public cette semaine !

Alors que les Jaune et Vert ont retrouvé les terrains ce lundi, le FC Nantes fait ainsi savoir que les séances de mercredi matin (10h30) et de jeudi matin (10h30), seront ouvertes au public. « Profitez de ces séances pour venir encourager les Canaris avant ce rendez-vous important », glisse le site officiel des Canaris. L’union sacrée est plus que jamais décrétée sur les bords de l’Erdre.