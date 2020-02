FC Nantes : le LOSC a rappelé à Strasbourg un souvenir amer aux Canaris

true

La défaite du FC Nantes devant le Stade Rennais (2-3) reste en travers de la gorge des Canaris. Et le LOSC ne fait pas grand-chose pour la faire passer.

Le FC Nantes se rappellera sans doute très longtemps de sa défaite à Rennes vendredi. Alors que les Canaris avaient mené au score et qu’ils semblaient tenir un point, ils ont encaissé un but plein de naïveté au bout du temps additionnel (3-2). L’heure est aujourd’hui à une digestion très lente au FC Nantes, qui reçoit le PSG à la Beaujoire (21h05). Si le souvenir de ce cuisant revers est compliqué à effacer, le LOSC n’arrange rien pour y parvenir via Christophe Galtier.

Le @losclive ne s’était plus imposé après avoir été mené au score lors d’une rencontre en @Ligue1Conforama depuis le 31 mars 2019 face au @FCNantes #RCSALOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 1, 2020

« Rennes, c’est nous l’an dernier. C’est une équipe qui gagne ses matches avec des scénarios incroyables, on a en tête la victoire contre Nantes (3-2, vendredi), a-t-il lâché en conférence de presse. Ils prennent des buts mais ils en marquent beaucoup, ils ont ce brin de chance qu’on avait la saison passée, mais ce n’est pas du hasard. Ce but à la 97e minute contre Nantes, ça se joue à deux centimètres, mais c’est de la réussite provoquée. Ils pressent et se projettent vite vers l’avant. »

Au bon souvenir du FCN à Strasbourg

Galtier sait de quoi il parle quand il compare le Stade Rennais au LOSC de la saison dernière. Le 31 mars 2019, les Dogues s’étaient en effet imposés à la Beaujoire pour lancer un sprint final de folie qui allait les mener en Ligue des champions. C’est la dernière fois que Lille s’était imposé après avoir été mené au score en L1… avant d’en faire de même samedi à Strasbourg (2-1).