FC Nantes : le maillon faible des Canaris aligné contre le Stade Rennais ?  

Le FC Nantes n’y arrive plus. À la Beaujoire, on ne compte plus les équipes qui viennent scalper les Canaris de Christian Gourcuff. L’entraîneur du FCN a d’ailleurs reconnu à demi-mots dimanche que la défaite face aux Girondins de Bordeaux l’inquiétait un peu (0-1).

Louza accuse le coup

Gourcuff sait que les carences affichées dans le domaine défensif pourraient encore resurgir dès vendredi soir au Roazhon Park en match d’ouverture de la 22e journée de L1 (20h45). « On n’a pas abordé le match comme il le fallait », a affirmé dans les colonnes de 20 Minutes Imran Louza, n’hésitant pas à le qualifier de « l’un des pires de la saison. » « On aurait dû prendre le jeu à notre compte. On prend ce rouge d’abord qui nous fait mal, puis ce but qui nous enfonce », poursuit le milieu du FC Nantes.

Gourcuff obligé d’aligner Basila à Rennes

Pour le derby, Gourcuff n’aura pourtant pas trop de choix devant lui pour composer sa défense. Devancé par Jimmy Briand (86e) après son entrée en remplacement de Renaud Emond (56e), Thomas Basila est conscient de sa fébrilité. « Je pense que c’est moi (le fautif) », a-t-il même lâché après coup.

Le quotidien gratuit l’assure pourtant : le jeune défenseur (20 ans) devrait encore jouer vendredi à Rennes pour le derby. Rien de très rassurant devant le duo Niang-Raphinha.