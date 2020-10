FC Nantes : le Mercato du Stade Rennais fait baver les supporters des Canaris

Le Stade Rennais n’en finit pas de tenter des coups à droite et à gauche au mercato. Dernièrement, le club breton a officialisé les arrivées de Daniele Rugani et de Dalbert, qui pourraient bien devancer Jérémy Doku en Bretagne.

Auparavant, Martin Terrier ou encore Nayef Aguerd avaient déjà suscité des applaudissements chez les observateurs, sans compter Alfred Gomis venu pour compenser le départ d’Edouard Mendy à Chelsea.

Le Stade Rennais a scotché les supporters nantais

Tout ce petit monde fait saliver les supporters du FC Nantes. « Quel mercato du Stade Rennais quand même, s’extasie Maxime Thomas, fondateur du site La Maison Jaune. Il faut aussi savoir reconnaître quand une équipe fait un superbe taf, ça ne fait du mal à personne !! Mieux, tu devrais parfois t’inspirer de ce qui marche plutôt que de persister dans la médiocrité... » « Quand j’en vois encore certains ne pas reconnaître la qualité de leur travail et de trouver des excuses, de comparer... Rennes n’est plus dans la même dimension que Nantes. Projet clair, cohérent et bonne gestion. L’opposé du FC Nantes », renchérit Flo Boursier.

C’est bien d’avoir des moyens, mais soyez pas naïfs Rennes a les moyens depuis bien longtemps, avoir des moyens sans directeur sportif et projet sportif cohérents, c’est parfois dépenser n’importe comment. Si l’argent faisait tout d’un effectif, City serait sur le toit du monde — Maxime Thomas (@mthomas44230) October 3, 2020

Pierre Ménès est lui aussi sous le charme

Certains suiveurs du FC Nantes ne sont toutefois pas d’accord avec la position de Thomas et ne se sont pas privés de le faire savoir. « Ils font du super taf par rapport à qui ? Tout dépend de qui tu prends en référence ? Comparer la direction sportive de Rennes et Nantes n'a aucun sens, ce sont deux clubs aux ambitions bien différentes », affirme Blasinho. Pierre Ménès, qui apprécie les deux équipes, a donné son sentiment en applaudissant la valeur du travail rennais : « Rugani, Dalbert (exceptionnel) et un gros investissement sur Doku. Le recrutement du Stade Rennais est de très loin le meilleur et le plus impressionnant du championnat. Très prometteur. »