FC Nantes : le report d’OM – ASSE, une injustice pour les Canaris ? 

Alors que le report du match de la 1ère journée de L1 entre l’OM et l’ASSE est officiel, le derby entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes est-il menacé ?

La LFP ne veut prendre aucun risque avec le Covid-19. En ce sens, elle a décidé de reporter le premier choc du championnat programmé vendredi entre l’OM et l’ASSE (19h).

« Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale COVID indique à la Commission des Compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne, initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h et comptant pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats, a expliqué la Ligue dans un communiqué. Selon le protocole d’organisation des matchs, la Commission des Compétitions de la LFP décide donc de reporter le match OM – ASSE au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. »

Cette décision pourrait induire d’autres reports à venir mais pas le derby de l’Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Celui-ci remplacera en effet le match d’ouverture ! Les suiveurs de la L1 commençaient pourtant à se poser des questions avant même cette décision et à l’heure où les Canaris sont aussi touchés par plusieurs cas positifs au Covid-19.

Le FC Nantes ne compte pas 4 cas positifs en une semaine

« Effectif décimé par les cas Covid-19 mais aussi par les blessures, c’est à se demander si le FC Nantes va pouvoir débuter son championnat, un jour… Demander un report ou pas ? », questionne ainsi Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. La différence avec l’OM, c’est que le FCN compte plus de cas… mais moins de 4 en une semaine. « Pas de report possible pour le moment. Tout le monde n’est pas sur le même pied d’égalité… », rappelle Emmanuel Merceron. « Je trouve cette règle idiote et je vois qu’on est bien d’accord… mais quand je vois le cas de Ludo Blas, je me dis que cette règle est stupide !! Le FC Nantes est décimé, victime de cela », conclut son interlocuteur. Sans parler d’une injustice sportive puisque les joueurs du FCN et les Girondins compteront un jour de préparation en moins, leur derby étant initialement programmé samedi (17h).