FC Nantes : les Canaris servent le RC Strasbourg dans l’opération maintien !

Adrien Thomasson a décidé de rester au RC Strasbourg. Malgré des intérêts en L1, notamment à l’OM et au LOSC, le milieu de terrain a choisi la stabilité et ne regrette pas son choix malgré le début de saison compliqué du club alsacien.

« Cela ne m’a pas déstabilisé car je me suis toujours imaginé rester à Strasbourg, il n’y avait aucun problème par rapport à ça, a expliqué Thomasson dont les propos sont relayés par AlsaSports. C’est une bonne chose que le mercato soit terminé pour tout l’effectif comme ça on peut travailler avec tout le monde, avec un état d’esprit où personne n’a la tête ailleurs. »

Thomasson se sert du FC Nantes pour positiver

Interrogé sur le début de saison poussif du RC Strasbourg, l’ancien milieu du FC Nantes compte se servir de son passé chez les Canaris pour trouver la solution. « J’avais connu un début de saison encore plus compliqué avec le FC Nantes, cela avait duré jusqu’en décembre, ajoute-t-il. Je m’en souviens très bien et je m’appuie dessus pour positiver, rester sur ce que je sais faire et ne pas douter de mes qualités. » Lors de la saison 2017/2017, le FCN était classé 16e de L1 après 18 journées...