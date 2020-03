FC Nantes : les Canaris victimes d’un pari fou à Angers

true

Le FC Nantes est de nouveau dans le dur. Pierre Ménès ne s’est pas attardé sur le niveau mental des joueurs de Christian Gourcuff, mais plutôt leur niveau sportif après la défaite de samedi à Angers (0-2). « Dans un match entre deux équipes qui n’ont plus grand chose à craindre et encore moins à espérer, Angers a signé un troisième succès consécutif en disposant de faibles Nantais, affirme-t-il sur son blog. Après une première mi-temps infâme, le SCO a accéléré en début de seconde période et inscrit deux buts coup sur coup, le premier par Bobichon qui a offert le second à Thomas sur coup de pied arrêté. » Stéphane Moulin, lui, avoue qu’il avait donné deux défis à atteindre à ses hommes.

Moulin avait lancé un pari contre le FC Nantes

« On s’était donné deux défis. Trois victoires d’affilée, on ne l’avait pas encore fait cette saison. Et battre Nantes à l’aller et au retour dans une même saison non plus, a révélé l’entraîneur du SCO d’Angers après la rencontre. Tout le monde s’est mis au diapason. Je suis fier de la seconde période qu’on a réalisée sur le plan de la qualité de jeu. La semaine dernière, on a battu notre record de course avec 122 km, je pense qu’on n’en est pas loin ce soir (…). C’est un grand pas dans la course au maintien. Il faut qu’on reste sur ce qu’on fait. Cela fait trois matches qu’on n’a pas pris de but, on reste sérieux, on crée du jeu. On est beaucoup plus concentré, on ne fait pas d’erreur, on ne donne rien à l’adversaire. »

Le SCOA est actuellement 10e du classement de L1, quand le FC Nantes n’est que 12e et n’a aps encore assuré son maintien (37 points).