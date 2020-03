FC Nantes – LOSC (0-1) : Pierre Ménès donne la clé du succès lillois

true

Le LOSC a fait forte impression dimanche à la Beaujoire. Très solides et bien équilibrés, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur un but de la tête de Benjamin André peu avant l’heure de jeu et n’ont jamais vraiment tremblé (1-0).

Fin du match⏱️I #FCNLOSC Le FC Nantes, peu inspiré, s’incline… Il va falloir vite rebondir et montrer un visage plus conquérant. 🔛 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/b9ooxQykY7 — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2020

L’impression de puissance dégagée par le LOSC, déjà relevée par Dimitri Liénard au RC Strasbourg récemment, a frappé Pierre Ménès. Le consultant de Canal+ l’apprécie d’autant plus que le passage de Renato Sanches dans un milieu en 4-4-2 donne une note plus technique au jeu lillois. Hier, cela a été flagrant hier face au Nantes.

Le replacement de Sanches a transformé le LOSC

« Lille est revenu à un point de Rennes en l’emportant sur la plus petite des marges mais sans la moindre contestation à Nantes. Les Canaris ont été loin de renouveler leur prestation de Marseille et ont été très largement dominés par une équipe lilloise que je trouve de plus en plus consistante dans le jeu, assure Ménès sur son blog. Le fait que Renato Sanches évolue dans l’axe donne à cette formation beaucoup plus de puissance et de vitesse dans la remontée de balle. Cette victoire est très importante pour Lille qui aura un match encore plus important dimanche face à Lyon pour ce qui sera sans doute l’un des grands tournants de cette fin de saison. »