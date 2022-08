FC Nantes – LOSC : Blas annoncé titulaire, Mostafa Mohamed encore remplaçant ?

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Après les passages d'Antoine Kombouaré et Paulo Fonseca hier en conférence de presse, on avait déjà quelques indices sur comment se présentait ce FC Nantes – LOSC. Avec seulement trois absents des deux côtés (Charles Traoré du côté des Canaris, Timothy Weah et Edon Zhegrova pour les Dogues), Nantais comme Lillois se présentaient sur le papier avec quasiment leur équipe-type.

Côté LOSC, pas de grosses surprises puisque Paulo Sousa reconduit le même onze que face à l'AJ Auxerre avec son 4-2-3-1 où Jonathan David évolue à droite, Mohamed Bayo en pointe et Rémy Cabella en dix.

Côté FCN, Antoine Kombouaré repart aussi avec une équipe très similaire par rapport à Angers. Si Jean-Charles Castelletto (suspendu lors du match précédent) reprend sa place, l'unique changement annoncé est le remplacement de Marcus Coco par Sébastien Corchia en piston droit. Sinon, on repart avec le duo Moses Simon – Evann Guessand devant. Recrue phare du secteur offensif, Mostafa Mohamed est annoncé sur le banc au démarrage...

Nantes : Lafont (cap.) - Castelletto, Girotto, Pallois – Corchia, M. Sissoko, Chirivella, Merlin – Blas – Guessand, Simon.

LOSC : Jardim – Zedadka, Fonte (cap.), Aleksandro, Djalo – André, A.Gomes – J.David, Cabella, J.Bamba – Bayo.