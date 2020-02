FC Nantes – LOSC : Galtier promet un feu d’artifice à la Beaujoire !

true

Le point infirmerie

« Je vais emmener 20 joueurs à Nantes. Timothy Weah est revenu aujourd’hui, il va bien. Sa saison est terminée, on espère l’avoir à la reprise de la saison prochaine. Saad Agouzoul sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. »

Le FC Nantes, une équipe joueuse pour Galtier

« Nantes, c’est une équipe joueuse. Ils ont gagné contre Marseille au Vélodrome. Cette victoire va les remettre en confiance, car à domicile, ils ont eu quelques contre-performances. Si les conditions de jeu le permettent, on risque d’avoir un match ouvert entre deux équipes qui se ressemblent un peu. C’est toujours mieux d’attaquer. On doit jouer pour gagner. L’OM a 12 points d’avance. On doit faire notre parcours et n’avoir aucun regret. Rien n’est joué. Pour espérer être menaçant, on devra faire un sans-faute. On travaille pour. »

Le LOSC a monté le curseur à l’entraînement

« Nous avons des semaines avec beaucoup de séances d’entraînement. Nous ne sommes plus dans une gestion d’effectif mais dans la concurrence. Cela se ressent dans les séances, et c’est bien pour l’équipe. Il faut maintenir tous les joueurs disponibles. C’était le cas la saison dernière. C’est une règle qui s’applique partout. »

🎙 Galtier : « Victor est heureux ici. Il est apprécié, adoré des supporters ». — LOSC (@losclive) February 29, 2020

Propos recueillis sur le compte Twitter du LOSC