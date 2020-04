FC Nantes, LOSC – Mercato : une figure de l’OM milite pour recruter Simon et Osimhen

true

Pour Taye Taiwo, Moses Simon (FC Nantes) et Victor Osimhen (LOSC) feraient de bonnes recrues offensives pour l’OM.

Défenseur emblématique de l’OM entre 2005 et 2011, Taye Taiwo (35 ans) est emballé par les performances de certains de ses compatriotes en Ligue 1. Désormais sans club depuis le début d’année 2020 et son départ de Finlande, le latéral gauche nigérian a accordé un entretien au site « Football Club de Marseille » où il s’emballe pour Moses Simon (FC Nantes) et Victor Osimhen (LOSC).

Simon et Osimhen invités à se frotter au contexte marseillais

Concernant Simon, Taiwo valide l’idée de se pencher sur le Nantais pour renforcer les couloirs offensifs : « Il est vraiment pas mal ! Franchement physiquement il est bien. Quand tu vient de Nantes pour jouer à Marseille c’est un autre monde. Il faut avoir la mentalité car c’est différent de jouer pour Nantes ou pour Marseille. Ce serait sympa qu’il vienne jouer à l’OM ». Et le défenseur verrait aussi bien Osimhen dans le contexte olympien : « Ce serait bien pour Marseille, et pour lui de connaitre la pression. Marseille a besoin de joueur vifs comme ça pour jouer sur le côté ».

Deux dossiers qui paraissent toutefois difficilement compatibles à une économie marseillaise où la rigueur budgétaire n’autorise pas ce genre de folie. Pour Victor Osimhen, l’OM devrait sans doute exploser son record de transfert. Pour Moses Simon, le deal paraît plus jouable mais s’annonce quand même proche des 10 M€.