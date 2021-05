FC Nantes, LOSC, PSG, OL : ils sont dans l’équipe type, record pour les Canaris !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le FC Nantes a frappé fort dimanche en s’imposant largement à Brest (4-1). Il aura donc fallu attendre les 34e et 35e journées pour voir les Canaris enchaîner deux victoires, à Strasbourg (2-1) puis dans le Finistère (4-1). Largement victorieux en Bretagne, ils placent même quatre joueurs au sein du 11 de L'Équipe. Une première cette saison : Alban Lafont, Imran Louza, Ludovic Blas et Moses Simon !

Le LOSC a plus l’habitude des récompenses cette saison et place trois joueurs après sa solide victoire à Lille samedi contre l’OGC Nice (2-0) : Reinildo, Zeki Celik et Boubakary Soumaré. Du côté du PSG, Neymar et Marquinhos sont fidèles au poste après le succès du PSG au Parc des Princes devant le RC Lens (2-1).

Garcia récompensé pour son coaching à l'OL

Enfin, le feu d’artifice de cette 35e journée de L1 a été tiré sans conteste hier à Louis II, où l’OL a fait plier l’AS Monaco dans le money time (3-2). Marcelo et Memphis Depay, tous deux buteurs en Principauté, récoltent aujourd’hui les lauriers. Rudi Garcia, lui est récompensé sur le banc pour son coaching gagnant.