FC Nantes : LOSC, PSG ou OL... Kombouaré se mèle de la course au titre

S'il a actuellement d'autres chats à fouetter et se bat pour sauver le FC Nantes de la relégation, Antoine Kombouaré demeure un spectateur assidu de la course au titre en Ligue 1. Ce vendredi, en conférence de presse, le Kanak a été invité à livrer son pronostic dans le match à quatre que se livre le LOSC (actuel leader), l'OL, le PSG et l'AS Monaco.

Kombouaré souhaite voir le PSG champion mais croit en Lille

« Les quatre équipes de tête sont très fortes mais je trouve que Lille fait un parcours impressionnant. Ils ne sont pas là par hasard. Mon pronostic pour le titre ? Si mon coeur parle, je dirais que le PSG finira devant. Mais si Lille qui est leader fait un parcours sans faute, ils seront champions », a lâché Antoine Kombouaré.

Délaissés de la Ligue Europa suite à son élimination face à l'Ajax Amsterdam, les Dogues se retrouvent désormais dans la même situation que l'OL et l'AS Monaco avec les seuls compétitions domestiques à gérer. Un plus au niveau de la récupération pour embêter un PSG promis à laisser des plumes en Ligue des Champions ?