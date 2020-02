FC Nantes, LOSC, PSG, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type

true

Le FC Nantes a sans aucun doute signé l’exploit du week-end en L1 en s’imposant face à l’OM samedi (3-1). Les Canaris, bien en place et solidaires, ont même donné une petite leçon à des Marseillais qui peinent à résister sur la durée. Au final, trois Nantais figurent dans l’équipe type de cette 26e journée : le stoppeur Nicolas Pallois, le milieu Imran Louza et l’attaquant Kader Bamba, auteur du deuxième but des siens d’une superbe frappe enroulée.

Le LOSC fait aussi partie des grands gagnants de ce week-end de championnat après son large succès devant le Toulouse FC samedi à Lille (3-0). Double buteur devant les Violets, Loïc Rémy confirme son statut d’atout offensif des Dogues et hérite de la note méritée de 8/10. Excellent dans le couloir gauche de sa défense, son coéquipier Domagoj Bradaric est également présent.

Le LOSC place deux joueurs

Si le nul décevant du PSG permet à Marquinhos et Angel Di Maria de faire partie de ce onze prestigieux, c’est aussi le cas pour M’Baye Niang, auteur d’un doublé salvateur devant le Nîmes Olympique (2-1). On notera que l’attaquant sénégalais, de nouveau papa depuis une dizaine de jours, a remporté 100% de ses duels aériens.