FC Nantes, LOSC, PSG, Stade Rennais, Ligue 1 : encore un week-end mouvementé pour les Ultras

Ce pourrait devenir une habitude. Du moins pour les Ultras de plusieurs clubs de football français, dans le viseur des pouvoirs publics. On le sait, depuis les nombreux incidents survenus dans et en dehors des tribunes cette saison, les autorités ont décidé de sévir et de multiplier les interdictions de déplacements sur le territoire.

5 matches concernés

Ce sera notamment le cas ce week-end, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Ainsi, ce mercredi 13 décembre, un arrêté du ministère de l'Intérieur a été publié dans le Journal officiel et concerne pas moins de 5 matches : le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Stade Rennais, Lille-PSG. Pour ce dernier match, il est à noter que le déplacement concernait plus de 1 000 Ultras parisiens.

Reste tout de même à savoir si l'Association Nationale des Supporters, qui oeuvre pour la libre-circulation des Ultras en France, ne va pas, une fois encore, déposer divers recours devant le Conseil d'Etat. Et obtenir gain de cause comme ce fut le cas le week-end dernier pour la L1 et la Coupe de France, ainsi qu'en Ligue des Champions pour le match RC Lens-FC Séville.

Alors que 3800 supporters du #PSG sont attendus ce soir à Dortmund, un arrêté ministériel a été pris, il n'y aura aucun Parisien à Lille dimanche soir.



Aucun Rémois à Lens, aucun Niçois au Havre, aucun Brestois à Nantes, aucun Rennais à Toulouse.@franceinfo — Julien Froment (@JulienFroment) December 13, 2023

