FC Nantes – Mercato : à la lutte avec le RC Lens pour un pilier du TFC

true

Libre depuis la fin de son contrat avec le TFC, relégué en L2, Mathieu Dossevi est courtisé par le RC Lens et le FC Nantes. Mais aussi par les Belges du Standard de Liège.

Relégué en Ligue 2 avec des statistiques effroyables (3 petites victoires, 21 défaites), le Toulouse FC comptait pourtant dans ses rangs quelques très bons éléments. Notamment Mathieu Dossevi, qui a été le joueur ayant le plus centré au cours de la saison écoulée, devant Angel Di Maria (214 contre 213 au Parisien).

L’ancien joueur du FC Metz ne descendra pas avec les Violets puisqu’il est en fin de contrat. A 32 ans, il ne manque pas de proposition. Selon RMC Sport, il intéresserait énormément le Standard de Liège mais également deux écuries françaises, le FC Nantes et le RC Lens.

La radio assure que les « Sang et Or » et les Canaris pourraient bouger dans les prochaines semaines, à condition que les Rouches ne les aient pas devancés. Entre son expérience et son indemnité à coût zéro, le joueur formé à Tours présente de sérieux avantages…