FC Nantes – Mercato : Lafont ne fait pas l'unanimité à l'OM

Comme l'a confirmé Jorge Sampaoli hier, l'OM cherche bien un gardien pour la saison prochaine. RMC Sport a précisé qu'il s'agirait d'un « numéro 1 » qui sera mis en concurrence avec Steve Mandanda et une spécificité est recherchée pour ce dernier rempart : « Dans le système qu'on veut mettre en place, il faut que le gardien soit capable d'avoir un rôle supplémentaire, presque comme un joueur de champ. Mais le plus important est qu'il sache intervenir en tant que gardien. »

Lafont, pas le profil idoine contrairement à Nübel ?

Ce vendredi, TMW remet une pièce dans la rumeur Alban Lafont (prêté par la Fiorentina à Nantes, 22 ans), lequel ne restera pas dans la Cité des Ducs malgré une option d'achat fixée à 7 M€. Le média italien confirme qu'il s'agit bien d'une cible phocéenne... Tout en avançant quelques réserves concernant l'international Espoirs tricolore.

Certains à l'OM auraient de grosses réserves concernant Alban Lafont, notamment du fait de son échec en Italie et de ses sautes de concentration qui occasionnent parfois quelques boulettes. On peut aussi s'interroger sur le jeu au pied d'un Lafont, lequel est surtout réputé pour ses réflexes sur sa ligne. L'Équipe confirme des doutes en interne sur le portier du FC Nantes. A la rigueur, Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich et cité à l'OM, correspond davantage au portrait-robot dressé par Sampaoli.