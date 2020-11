FC Nantes - Mercato : Augustin partage ses galères avec les recrues du Stade Rennais

Il ne fait pas bon être une recrue au nom clinquant cet été en Ligue 1. Jean-Kévin Augustin en fait actuellement les frais au FC Nantes. Le temps passe et l’ancien attaquant du PSG n'a disputé que 17 minutes en Ligue 1 cette saison avec son nouveau club. Arrivé sur les bords de la Loire le 6 octobre sans match officiel dans les jambes depuis plus de sept mois, JKA n'est pas en mesure de postuler à une place de titulaire et figure déjà dans le onze des flops du mercato, aux yeux de L’Équipe.

Le buteur tant attendu par le FC Nantes est accompagné par Alfred Gomis. Le nouveau gardien du Stade Rennais peine à faire oublier Édouard Mendy, parti à Chelsea à l'intersaison. Si ses premières prestations se sont montrées prometteuses, l'ancien Dijonnais a depuis montré des signes de fébrilité dans son jeu au pied.

Le club breton a pris plus de points avec l’expérimenté Romain Salin qu’avec ce nouveau n°1 acheté 16 M€ ! « Si les dirigeants croient beaucoup en lui, il est le symbole de ces recrues qui se cherchent encore », rappelle le quotidien sportif. On notera enfin que Dalbert fait aussi partie des recrues les plus décevantes du mercato estival de L1.