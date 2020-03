FC Nantes – Mercato : ce détail jouissif qui a fait pencher Rongier pour l’OM

true

Transféré du FC Nantes à l’OM l’été dernier, Valentin Rongier (25 ans) est encore revenu sur son choix d’opter pour le club phocéen.

Valentin Rongier tourne en rond. Dans sa somptueuse villa provençale, le milieu de terrain de l’OM a très envie de retoucher le ballon durant cette période handicapante de confinement liée au coronavirus. En attendant, sa copine l’a mis aux fourneaux pour jouer le rôle de commis de cuisine en réalisant toutes les tâches ingrates !

Cela lui laisse le temps de se convaincre qu’il a fait le bon choix en signant à l’OM l’été dernier. Après moult rebondissements, l’ancien capitaine du FC Nantes avait réussi à s’engager avec le club phocéen. Déjà fan de l’OM, Rongier (25 ans) ne tarit pas d’éloges sur la formation provençale six mois après son arrivée.

« Quand j’ai joué ici avec Nantes, j’ai adoré l’ambiance. Forcément, ce n’était pas pour nous, j’étais du club extérieur, mais quand on rentrait sur le terrain avec la musique c’était toujours très impressionnant, a-t-il glissé au Phocéen. Au-delà de ça, on connaît la puissance du club, on connaît l’euphorie des gens autour, pas qu’en France, pas que dans le Sud. C’est partout, on le voit à chaque fois qu’on se déplace. Dans l’Europe, dans le monde entier, il y a des supporters de l’OM, et rien que ça c’est magique. On est poussé par tout le monde. »