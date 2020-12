FC Nantes - Mercato : Gourcuff pourrait payer une bourde de l’OM cet hiver

André Villas-Boas a surpris tout le monde jeudi en expliquant que l’OM avait fait une erreur en recrutant Luis Henrique en fin de mercato estival. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », a assuré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Si une première piste en attaque pourrait mener en Turquie, Valère Germain va peut-être regagner du temps de jeu d’ici au mercato hivernal.

Germain relancé par Villas-Boas, un coup dur pour le FC Nantes ?

« C'est un joueur qui donne tout, qui aime l'OM. C'est un buteur comme Benedetto. Je commence à lui donner plus de confiance. Il cherche aussi ce but. Aujourd'hui avec Benedetto ils sont plus en concurrence qu'au début de la saison », a affirmé AVB. Preuve qu’il compte sur Germain (30 ans) contre toute attente. A l’heure où le FC Nantes aurait pu le relancer cet hiver, il s’agit d’une bien mauvaise nouvelle pour les Canaris.