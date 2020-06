FC Nantes – Mercato : Kita et le Stade Rennais recalés par un attaquant de l’OL !

true

Le président du FC Nantes Waldemar Kita cherche un buteur pour la saison prochaine mais force est de constater qu’il a du mal à assouvir son fantasme du mercato.

Martin Terrier a envie de jouer au Stade Rennais la saison prochaine. Conscient que son avenir est bouché à l’OL, l’ancien attaquant du LOSC se verrait bien répondre favorablement à l’envie de Florian Maurice de le rejoindre en Bretagne. Pour l’heure, les Gones ne se font pas manoeuvrer facilement après avoir été plus conciliants pour Amine Gouiri (20 ans).

Après avoir déjà officialisé les arrivées des défenseurs Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, et du milieu Morgan Schneiderlin, l’OGC Nice serait ainsi proche de recruter l’attaquant lyonnais. Selon L’Équipe, les négociations autour d’un transfert de 6 M€ se passent très bien. La venue de l’international Espoirs (3 sélections) est en bonne voie et l’optimisme prévaut des deux côtés. Cela ne fut pas le cas avec le Stade Rennais et le FC Nantes.

L’OL a fermé la porte à Nantes et Rennes pour Gouiri

Dans son déjà célèbre Manu Time, Manu Lonjon a glissé que les deux clubs étaient venus aux renseignements pour Gouiri, mais que l’OL avait fermé la porte des négociations ! « Le FC Nantes et le Stade Rennais s’étaient intéressés à Amine Gouiri, essuyant un refus total de l’OL de vendre/prêter le joueur, a fait savoir le spécialiste des transferts vendredi soir. L’OGCNice est venu avec une offre de 6 M€ sur la table, que Lyon va accepter finalement. » Les Aiglons ont-ils une potion magique pour recruter cet été ?