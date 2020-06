FC Nantes – Mercato : l’ASSE et le Stade Rennais aident Kita dans sa quête d’un buteur

true

Désireux de recruter un buteur confirmé au mercato, le président du FC Nantes Waldemar Kita pourrait recevoir un coup de main de l’ASSE et du Stade Rennais.

C’est l’éternel débat qui alimente le FC Nantes : quel profil recruter en attaque ? Waldemar Kita est très clair à ce sujet : il faut attirer un grand nom, quitte à y mettre le prix. On parle notamment d’un chèque compris entre 7 et 8 millions d’euros pour faire venir l’oiseau rare. Christian Gourcuff, de son côté, ne sait pas ce qu’est un « buteur » et préfère se concentrer sur un attaquant touche à tout, capable de participer et conclure les offensives des Canaris. L’ASSE et le Stade Rennais, en cas de départ de M’Baye Niang, sont aussi dans ce cas de figure. Récemment, A Bola a donc évoqué un intérêt commun autour de Vincent Aboubakar. En fin de cycle au FC Porto, l’attaquant camerounais (28 ans) n’a pourtant pas le profil ciblé par les deux clubs au mercato.

Aboubakar, candidat idéal pour concilier Kita et Gourcuff ?

L’ASSE et le Stade Rennais laissent donc le dossier à d’autres courtisans. Manu Lonjon l’a rappelé dimanche. En revanche, YohZe estime que l’ancien buteur du FC Lorient aurait l’étoffe pour contenter à la fois Kita et Gourcuff. « Le Mercato du FC Nantes ? 2-3 arrivées, probablement 8 à 10 départs pour avoir un groupe de 25 joueurs comme Gourcuff le souhaite. Ce dernier souhaite lui un attaquant technique, rapide qui se fond dans le collectif. Alors que Kita veut un NOM, comme d’habitude. Perso on peut allier les 2 : Aboubakar », a glissé l’insider sur Twitter.