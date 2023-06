FC Nantes, LOSC – Mercato : les Canaris visent un ex joueur de l'ASSE, un petit chèque pour les Verts ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Placé sur le marché par le Stade Brestois, Franck Honorat (26 ans) ferait l'objet d'un intérêt du FC Nantes selon Ouest-France. En pleine reconstruction avec les départs à venir de Ludovic Blas ou encore Moses Simon, l'attaquant des Ti-Zefs (6 buts, 5 passes décisives l'an passé) ne sera toutefois pas simple à convaincre. Ce serait pourtant la priorité de Pierre Aristouy, qui a téléphoné au joueur pour tenter de le convaincre.

Honorat privilégie l'Europe

Egalement courtisé par Lille pour cet été et proche d'un départ au Borussia Mönchengladbach il y a un an, l'ancien Clermontois et Stéphanois serait plutôt dans l'attente d'un projet de standing européen, lui qui dispose encore d'un contrat confortable (2026) avec Brest.

Une chose est certaine : si transfert il y a, ce dossier intéressera tout particulièrement du côté de l'AS Saint-Etienne. Lors de son départ à l'été 2020, l'ASSE avait cédé le Toulonnais pour 5 M€... en prenant soin d'inclure un pourcentage sur la plus-value (20%). Du côté du SB29, on espère récupérer entre 10 et 15 M€ sur le transfert d'Honorat. Affaire à suivre.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pierre Aristouy tente de convaincre Franck Honorat (Stade Brestois) de signer au FC Nantes. Sur ce dossier, le coach des Canaris doit cependant faire face à une concurrence européenne qui complique sérieusement la donne.

Alexandre Corboz

Rédacteur