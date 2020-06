FC Nantes – Mercato : l’espoir de Gourcuff renaît pour Rafael (OL)

true

Désireux de recruter au poste de latéral, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff devrait se faire une raison pour Rafael (OL, 29 ans).

Le FC Nantes fait partie des clubs de L1 qui ont dégainé le plus vite sur le mercato. Conscients qu’il faudrait agir rapidement en ces temps de crise sanitaire et de marché décalé, les Canaris ont déjà fait signer Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella et levé l’option d’achat de Moses Simon.

Christian Gourcuff pourra donc au moins compter sur trois nouveaux renforts la saison prochaine, sans parler des nombreux jeunes verrouillés en interne. La prochaine cible du FC Nantes devrait être un attaquant de pointe, Waldemar Kita souhaitant enfin miser sur un serial buteur. Il pourrait débourser entre 7 et 8 millions d’euros pour boucler ce dossier. En attendant, l’homme d’affaires franco-polonais pourrait se focaliser sur Rafael.

Rafael veut retourner au Brésil à moins que…

Si le nom du défenseur de l’OL a souvent été cité au FC Nantes, où évolue son frère jumeau Fabio, l’intéressé rêve de revenir au Brésil, plus précisément à Fluminense. Le Progrès assure que le joueur de 29 ans a exprimé ce désir à Jean-Michel Aulas pendant le confinement. Problème : la conjoncture au Brésil rendrait ce souhait quasiment impossible pour cet été, ce qui pourrait obliger Rafael à rester à l’OL la saison prochaine. À moins que… « L’OL n’a pas l’habitude de garder des joueurs dont le contrat se termine dans un an », précise le quotidien régional. Et le Brésilien sera libre en juin 2021…