FC Nantes – Mercato : l’OM piégé par la crise pour le transfert de Rongier !

La crise sanitaire ne devrait pas tarder à faire apparaître une limite de l’OM dans le transfert de Valentin Rongier (25 ans) l’été dernier en provenance du FC Nantes.

L’hypothèse d’une reprise anticipée de l’entraînement trotte actuellement en coulisses. Un confinement sur le lieu d’entraînement pourrait s’organiser prochainement. « Si une telle mesure devait être mise en place, joueurs, staff, personnel médical, administratif, d’entretien et autres cuisiniers devraient être parfaitement identifiés et localisés, explique L’Équipe. On peut même imaginer qu’ils seraient tous testés avant de se réunir afin d’éviter un potentiel foyer de contagion. »

Ce retour hypothétique à un éventuel équilibre sportif pourrait faire avancer la mise en place d’un nouveau calendrier et ainsi rassurer les clubs sur une sortie de crise à venir. Car certaines formations de L1, comme l’ASSE et l’OM, seraient déjà impactées. Surtout le club phocéen, qui n’avait pas tout prévu sur le transfert de Valentin Rongier en provenance du FC Nantes l’été dernier.

⚫️ Le FC Nantes présente ses sincères condoléances la famille et aux proches de Pape Diouf. Le football français perd l’une de ses grandes figures. Soutien, @OM_Officiel. pic.twitter.com/FeUx9ybYE1 — FC Nantes (@FCNantes) March 31, 2020

« Le mercato est à l’arrêt complet. Tout le secteur est au chômage technique. Ceux qui vont morfler, ce sont les clubs déjà en difficulté. En France, il y en a au moins deux : Saint-Etienne, et Marseille, déclare « un agent chevronné » qui tient à garder l’anonymat dans Le Parisien. L’OM voulait imputer l’achat de Rongier sur ses comptes de la saison prochaine en misant sur la hausse des droits télé de Mediapro mais plus personne ne sait quand ces droits vont tomber. »