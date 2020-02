FC Nantes – Mercato : Mogi Bayat a freiné un transfert d’envergure à l’OM

true

Quel impact peut avoir Mogi Bayat dans le recrutement du FC Nantes ? La presse sportive locale s’est posé cette question centrale cette semaine, en expliquant que l’agent franco-iranien représentait une sorte d’interface entre le club et les agents de joueurs. Un rôle de « deal-maker » pleinement assumé par le directeur de la cellule de recrutement du FC Nantes, Philippe Mao.

« Il n’est pas salarié du club, ni directeur sportif officieux. Il propose des noms, la cellule et le coach valident ou pas, a-t-il analysé dans les colonnes de 20 Minutes. Moi, je suis le garant, le garde fou de l’équilibre du recrutement. Il ne faut effectivement pas tomber dans le monopole, ça peut être le risque. On est ouvert à d’autres réseaux et pas seulement à ceux de Mogi. »

Pour ce qui est du transfert de Valentin Rongier (25 ans) à l’OM l’été dernier, Bayat n’a pas eu une influence si marquée que cela comme l’a expliqué son représentant. « Pour le départ de Valentin, ce personnage a plus été un frein tout l’été qu’un « deal maker ». Le deal a été conclu grâce aux efforts du joueur et peut-être de ses représentants, a clarifié Franck Benhassen sur Twitter. C’est un dossier où il a incrusté sa tête sur la photo par force en rajoutant une salade parce que pour une fois il ne pouvait pas collaborer avec nous ni le joueur. »