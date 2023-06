FC Nantes - Mercato : Nice lorgne un autre Canari que Blas, Merlin lève le voile sur son avenir !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Une petite révolution se prépare au FC Nantes. Si on ne sait toujours pas si Pierre Aristoy restera sur le banc de l’équipe première la saison prochaine, l’effectif des Canaris devrait connaître plusieurs changements au mercato. Plusieurs joueurs comme Moses Simon sont amenés à partir. Très décevant tout au long de la saison, l’ailier nigérian pourrait rester en France.

Merlin veut rester au FC Nantes

Selon Ouest France, l’OGC Nice compterait le relancer cet été. L’identité du prochain entraîneur des Aiglons sera déterminante. Quentin Merlin, lui, ne compte pas quitter le FC Nantes cet été et l’a fait savoir haut et fort. « Oui. Je suis à Nantes jusqu’en 2026, je suis Nantais. Ma volonté ? C’est de rester à Nantes. Il y a d’abord l’Euro et, après, je ferai ma reprise à Nantes », a-t-il clamé dans Presse Océan après le maintien.