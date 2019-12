FC Nantes – Mercato : Tatarusanu aurait préféré ne pas signer à l’OL ! 

true

Ciprian Tatarusanu (33 ans), arrivé en fin de contrat au FC Nantes cet été, a signé en faveur de l’OL jusqu’en 2022. Le gardien roumain regretterait déjà son choix.

On ne peut pas dire que l’OL transpire la sérénité depuis le début de la saison. Ce manque d’assurance s’est même transposé à Anthony Lopes, pourtant l’un des Lyonnais les plus réguliers des dernières années. Malgré ce passage à vide sporadique, le gardien portugais garde l’entière confiance de Rudi Garcia, et de Sylvinho avant lui. Ciprian Tatarusanu ne le sait que trop bien.

Débarqué du FC Nantes cet été à la fin de son contrat, le portier roumain fait banquette depuis août dernier. Alors que se pose la question des arrivées à l’OL cet hiver, du fait des blessures longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, L’Équipe s’est penché sur les ratés du mercato estival. Le cas Tatarusanu (33 ans) n’échappe pas à la règle.

Tatarusanu parmi les interrogations du mercato de l’OL

Le quotidien sportif croit même savoir que l’ancien dernier rempart du FC Nantes « aurait préféré ne pas venir. » Joachim Andersen, Youssouf et Thiago Mendes, tous brillants dans leur ancien club respectif, doivent aussi se poser quelques questions.