FC Nantes – Mercato : Tatarusanu n’écarte pas un départ de l’OL cet hiver

Arrivé en provenance du FC Nantes au mercato, Ciprian Tatarusanu ramasse les miettes d’Anthony Lopes à l’OL. Le gardien roumain (33 ans) commence à perdre patience.

Ciprian Tatarusanu ne s’attendait sûrement pas à pareille saison. Brillamment passé dans les rangs du FC Nantes (2017-2019), le gardien roumain n’est que la doublure d’Anthony Lopes à l’OL et commence à perdre patience.

L’ancien portier des Canaris a profité de sa titularisation en Coupe de la ligue mercredi face à Toulouse (4-1) pour faire le point sur sa situation en espérant une amélioration en 2020. « Je me suis senti bien. Je suis content de ma prestation et de celle de toute l’équipe, a-t-il affirmé après la rencontre. Pour tous les joueurs, il est important de jouer. Je n’ai pas eu la chance de jouer pour l’instant. Je l’ai fait aujourd’hui. On verra ce qu’il se passera après les vacances. »

Tatarusanu commence à perdre patience

Après la trêve viendra justement la période du mercato, que connaît bien Tatarusanu. A-t-il une idée derrière la tête en janvier ? « On verra. L’équipe a encore un match, a-t-il poursuivi. C’est très important. On verra ce qu’il se passera après ce match. Je ne suis pas content d’être gardien numéro deux. C’est la décision de l’entraîneur et je la respecte. » Jusqu’à quand ?