FC Nantes – Mercato : un buteur de l’OL prêté en janvier ?

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff pourrait miser au mercato sur Amine Gouiri (19 ans), qui cire le banc de touche de l’OL depuis le début de la saison.

Le FC Nantes cherche un attaquant de pointe au mercato. Si Waldemar Kita veut avancer ce dossier cet hiver, Christian Gourcuff serait plus enclin à prendre son temps mais le président des Canaris pourrait faire jouer ses relations avec Jean-Michel Aulas.

Amine Gouiri intéresse deux clubs de Ligue 1 ! Lyon souhaite prêter son jeune attaquant pour la deuxième partie de saison, et deux clubs sont intéressés : Nantes et Nîmes ! (@BilelGhazi) pic.twitter.com/w9hVLWPfje — LIGU’1NFO (@Ligu1nfo) December 18, 2019

Selon Bilel Ghazi, le FC Nantes souhaiterait ainsi se faire prêter Amine Gouiri lors de la seconde partie de saison, lui qui cire le banc de l’OL. Le journaliste de L’Équipe explique que le Nîmes Olympique serait aussi intéressé par son profil.

Gouiri veut s’imposer à l’OL

Titulaire lors du brillant succès de l’OL devant le Toulouse FC mercredi en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (4-1), l’avant-centre (19 ans) compte de son côté s’imposer chez les Gones. « Il y a beaucoup de concurrence, forcément car on est dans un grand club mais je prends ce qui a à prendre, a-t-il déclaré après la rencontre. Le coach me fait confiance et c’est à moi d’être performant sur le terrain. »