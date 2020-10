FC Nantes - Mercato : un joueur en cristal laissé par le RC Lens aux Canaris ?

Sébastien Corchia pourrait être recruté par le FC Nantes au mercato. Libre, le latéral droit pourrait même débarquer plus tard si les discussions n’aboutissent pas avant minuit, un peu comme Valentin Rongier l’avait fait avec l’OM en septembre 2019.

Aux dernières nouvelles, l’ancien défenseur du LOSC est attendu dans la journée à Nantes. Emmanuel Merceron n’est pas convaincu par le profil de Corchia. Ancien excellent joueur du LOSC, l’arrière droit (29 ans) sort de trois saisons très compliquées sur le plan du temps de jeu. En juin dernier, c’est peut-être ce qui avait freiné sa venue au RC Lens, qui s’était renseigné à son sujet.

Corchia, un physique douteux ?

L’insider rappelle ainsi que l’ancien joueur du FC Séville a disputé 12 matches en 2017/2018, deux en 2018/2019 et 3 la saison dernière. Sans compter des prêts successifs au Benfica Lisbonne et à l’Espanyol Barcelone. Pour un joueur appelé à devenir le futur de l’équipe de France en 2016, c’est très peu. « J'avais dit que Lens faisait une bonne affaire en le prenant en juin, je me trompais, insiste-t-il à juste titre sur Twitter. La définition même du panic buy. » Tout ce que redoutaient les supporters du FC Nantes.