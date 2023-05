FC Nantes - Mercato : un milieu bien connu à Bordeaux à Rennes comme première recrue de l’été ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si le FC Nantes ne sait pas encore s’il évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, il pourrait déjà lancer son mercato estival. Selon L’Équipe, le club des bords de l’Erdre tiendrait la corde pour Marc-Olivier Doué. Formé à Bordeaux, le jeune milieu de terrain a lancé sa carrière aux Pays-Bas, à Zwolle, pensionnaire d'Eredivisie, avant de rallier la Belgique à l'été 2021.

Nantes devant Sochaux et Bastia ?

Cousin des Rennais Désiré et Guéla, le joueur de 22 ans arrive en fin de contrat et comptabilise le plus grand nombre d'interceptions sur les deux dernières saisons de Challenger Pro League, la D2 belge. Le FCN pourrait devancer la concurrence constituée par deux clubs de Ligue 2, Bastia et Sochaux.

Bastien Aubert

Rédacteur