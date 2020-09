FC Nantes - Mercato : une autre opportunité que Germain à l’OM ?

Ce n’est un secret pour personne, et surtout pas pour les supporters du FC Nantes. La priorité de cette fin de mercato est localisée sur le poste d’avant-centre.

« La priorité des Kita, c’est un attaquant. Je sais qu’ils bossent sur le dossier, a affirmé David Phelippeau dans l’émission « Sans contrôle » mardi soir. La direction du FC Nantes ne s’imagine pas continuer cette saison sans un attaquant de valeur. On peut s’attendre à tout avec Waldemar Kita. En cas de défaite à Nice, ça peut peut-être l’inciter à faire un coup en plus. Pas sûr qu’il débourse beaucoup plus d’argent mais il va ratisser très large. » En ce sens, plusieurs noms ont déjà fuité, comme celui de Valère Germain.

Mitroglou est devenu indissociable de Germain

Le FC Nantes ne pourrait-il pas revenir à la charge pour Kostas Mitroglou ? Il ne s’agit que d’une hypothèse mais l’attaquant grec (32 ans) est plus que jamais sur la liste des départs à l’OM, que La Provence a réactualisée ce mercredi. Hasard ou pas, le quotidien marseillais classe même ces deux derniers dans la même catégorie des joueurs sur le départ mais dans une situation particulière. Germain et Mitroglou ont en commun de ne pas faire partie des premiers plans d’André Villas-Boas, d’être en fin de contrat en juin 2021 et d’avoir déjà fait partie des pistes du FC Nantes.