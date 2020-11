FC Nantes - Mercato : Valère Germain (OM) plus accessible cet hiver ?

Waldemar Kita rêvait un temps de Mario Balotelli au FC Nantes, c’est désormais Valère Germain qui occupe ses pensées. Conscient que Christian Gourcuff pourrait encore manquer d’un attaquant cette saison malgré l’arrivée de Jean-Kévin Augustin, le président des Canaris pourraient faire partie de ceux qui sont encore intéressés par le buteur de l’OM cet hiver.

Simone Rovera, au micro de Téléfoot, a en effet expliqué que l'attaquant de l'OM était suivi par plusieurs formations de L1, lesquelles seraient très attentives à sa situation même si leur identité n'est pas révélée. On peut néanmoins penser que le FCN en fait partie. Son contrat expirant en juin 2021 et avec peu de chances d’être prolongé, Germain pourrait être vendu à prix cassé en janvier prochain.

Le club phocéen le souhaiterait, d’autant qu’il pourrait voir Florian Thauvin et Jordan Amavi faire leurs valises prématurément. Germain, qui disputé cette saison 7 matchs, toutes compétitions confondues et marqué un but, entendrait néanmoins rester jusqu’à cet été.