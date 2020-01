FC Nantes – Mercato : Waris proche du RC Strasbourg, où il est arrivé

true

Majeed Waris (28 ans) va-t-il être une recrue du RC Strasbourg au mercato ? Le principe d’un accord entre le FC Porto et le club alsacien a été trouvé ces dernières heures.

Majeed Waris semble de plus en plus proche d’un retour en France. Suivi par le FC Nantes, où il a laissé un bon souvenir la saison dernière, l’attaquant ghanéen est arrivé à Strasbourg ces dernières heures. Selon L’Équipe, le principe d’un accord entre le FC Porto et le club alsacien a été trouvé sur la base d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 2 M€.

Un retour de Waris en Ligue 1 et à Strasbourg ? Loin d’être officiel. Ce qui a beaucoup refroidi les dirigeants nantais avec les multiples intermédiaires du dossier, est un problème également pour Strasbourg. #FCNantes https://t.co/0qlVKQ3EI4 — Maxime ThoBlas (@mthomas44230) January 14, 2020

Sous contrat jusqu’en 2022, Waris patiente pour l’heure. En vue d’une finalisation rapide ? Pas si sûr. La multiplication des intermédiaires entrave l’avancée du dossier. L’ancien attaquant du FC Lorient n’a pas encore signé.

La valse d’intermédiaires a refroidi le FC Nantes

L’été dernier, Waris, attendu à Leganés, ne s’était finalement pas engagé… pour des raisons similaires. C’est aussi ce qui a refroidi les dirigeants du FC Nantes, qui gardent un œil sur le dossier malgré l’arrivée de Renaud Emond la semaine dernière sur les bords de l’Erdre.