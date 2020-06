FC Nantes – Mercato : Yoann Court (Brest) finalement … vers le RC Lens ?

true

Libre cet été, Yoann Court (Stade Brestois, 30 ans) devrait rebondir dans un autre club de Ligue 1. Une occasion à saisir pour le RC Lens.

En fin de contrat au Stade Brestois, Yoann Court (ailier, 30 ans) ne restera pas en Armorique. Vendredi, le club breton a pris la décision de retirer sa proposition de prolongation au meilleur passeur du club en Ligue 1 (7 passes décisives). Une décision que le natif de Carpentras a déploré, lui qui avait simplement demandé un temps de réflexion concernant la proposition reçue.

Une nouvelle tentative pour les Sang et Or après 2017 et 2018 ?

Sans club au 30 juin, le joueur formé à l’OL est très courtisé cet été. En Ligue 1, son nom a brièvement circulé du côté de l’OM, avec un peu plus d’insistance du côté du FC Nantes et même du côté du Nîmes Olympique (dixit « La Provence »). Mais, comme l’a fait savoir Manu Lonjon lors d’un récent live sur Twitch, il est aussi tout à fait possible que Yoann Court rebondisse… au RC Lens. Egalement sur Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans), les Sang et Or cherchent sur un profil offensif et le Brestois est un joueur suivi de longue date.

En effet, dès l’été 2017, alors que Yoann Court évoluait encore au Gazélec Ajaccio, le Racing avait tenté de l’attirer en Ligue 2. Sans succès à l’époque… Et sans succès l’hiver suivant puisque l’intéressé s’était ensuite tourné vers Bourg-en-Bresse puis Brest. Et si cette fois-ci, Court réussissait enfin son rendez-vous avec Bollaert sous les couleurs artésiennes ? D’après Manu Lonjon, des contacts ont également eu lieu avec l’AJ Auxerre et le SM Caen en Ligue 2. De son côté, « L’Equipe » du jour maintient ouverte la piste menant au FC Nantes, un club qui « l’a approché sans encore lui avoir transmis une offre ».