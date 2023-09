FC Nantes : Meupiyou et Ajaccio prennent chers, le match FCN – OM en instruction !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Concernant le carton rouge de Bastien Meupiyou lors de FC Nantes – OM (1-1), la Commission de discipline a été dure avec le défenseur de 17 ans qui prend deux matchs fermes pour son carton rouge direct.

Pour un troisième carton jaune en moins de dix rencontres officielles, Alexsandro (LOSC), Facundo Medina (RC Lens) et Mohamed Camara (AS Monaco) seront suspendus après la trêve.

La police des terrains a également épinglé les fans du FC Nantes pour usage d’engins pyrotechniques avec une amende de 10 000€. Le dossier a été placé en instruction pour les incidents en tribune Océane, jets d’objets et intrusion sur l’aire de jeu. Le verdict sera rendu dans deux semaines à l’occasion de la Commission du 20 septembre.

Les supporters bordelais interdits de déplacements

En Ligue 2, pour les graves incidents du stade René Coty ayant occasionné l’arrêt du match entre l’AC Ajaccio et les Girondins de Bordeaux, le club insulaire a écopé d’un point de pénalité avec sursis et la fermeture pour un match de la tribune Faedda en plus du match à huis-clos déjà purgé contre Dunkerque. Pour avoir bravé l’interdiction, les Ultras bordelais prennent une fermeture de deux matchs de l’espace visiteurs.

🔴 On termine cette journée avec les décisions de la Commission de Discipline de la LFP 🧐https://t.co/hlWRHjIbfm — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life