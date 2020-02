FC Nantes : Nicolas Pallois, une prouesse rare est passée inaperçue

true

« Nicolas Pallois a fait un match extraordinaire, comme Andrei Girotto d’ailleurs. » André Villas-Boas a mis le doigt sur la raison principale de la défaite de l’OM face au FC Nantes samedi (1-3). La défense centrale des Canaris a excellé devant ses attaquants, empruntés et sans idées. Artisan majeur de ce brillant succès, Pallois s’est retrouvé dans l’équipe type de L’Équipe pour la 26e journée de L1.

Pallois, de retour et déjà remarqué

Au-delà de sa performance du week-end, le défenseur du FC Nantes a réalisé une prouesse rare puisqu’il en est à sa quatrième apparition dans le onze du week-end. Seuls sept autres joueurs de Ligue 1 y ont déjà au moins autant figuré : les cracks du PSG Neymar et Angel Di Maria (6), le latéral gauche de l’OM Jordan Amavi (5), le milieu du LOSC Renato Sanches, l’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, et enfin l’attaquant du FC Metz Habib Diallo ainsi que le stoppeur du Stade de Reims Axel Disasi (4).

« Nico est très important pour l’équipe, il nous apporte quelque chose en plus, confirme Mehdi Abeid. Il y a des périodes un peu plus dures, mais Nico est revenu au bon moment, ça nous a fait du bien. » Après un mois et demi d’absence pour soigner une pubalgie (sans opération), Pallois sera un élément important pour la bonne tenue du FC Nantes jusqu’au printemps.