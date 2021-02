FC Nantes : Nîmes s’est fabriqué une arme historique et inquiétante pour les Canaris

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Plus personne ne reconnaît le Nîmes Olympique. L’équipe moribonde de ces derniers mois semble subitement métamorphosée par l’arrivée aux commandes de Pascal Plancque. En témoigne cette dernière victoire mercredi contre le FC Lorient en match en retard de la 21e journée de L1 (1-0). Résultat Ripart, Reynet et consorts (désormais 17es) passeront au moins trois jours hors de la zone rouge. Ce qui ne leur était plus arrivé depuis leur déplacement à… Lorient (0-3), le 13 décembre.

Le NO n'encaisse plus de but et fait le plein de points

« On a un groupe formidable de courage, souligne Plancque. On sait qu’on n’est pas Barcelone, Manchester City ou Paris et qu’on n’aura pas 25 occasions par match. On essaye d’être le plus hermétiques possible. Psychologiquement, le fait de ne plus être relégables nous fait du bien. Mais je reste mesuré. Il faut savoir l’être dans les moments difficiles comme dans les périodes plus fastes. » Le NO semble avoir pourtant toutes les cartes en main avant de recevoir le FC Nantes dimanche dans le match de la peur de la 27e journée de L1 (15h).

Pour la troisième fois d’affilée, les Crocos ont en effet terminé un match sans encaisser de but, du jamais vu pour eux depuis 1972 dans l’élite ! « Pour la plus mauvaise défense du championnat, ça veut dire quelque chose », se félicite le coach gardois. Autre force qui peut faire peur aux Canaris : Nîmes a pris 12 points lors de ses 7 derniers matches, soit autant que ses 19 premières journées jouées dans la compétition cette saison.