FC Nantes - OGC Nice : le sacre des Canaris, une catastrophe pour l'ASSE ?

Vainqueur de l’OGC Nice samedi en finale de la Coupe de France (1-0), le FC Nantes s’est réconcilié avec ses supporters, qui sont venus en masse à Saint-Denis pour assister au sacre des Canaris. Sauf que la défaite des Aiglons ne peut permettra pas d’être plus relâchés mercredi à l’Allianz Riviera pour recevoir l’ASSE en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 (19h).

« C’est une catastrophe, pour Saint-Etienne… c’était le pire résultat pour eux », s’est lamenté Mohamed Toubache-Ter dès le coup de sifflet final. Et pour cause : l’insider craint que l’OGC Nice redouble de motivation en L1 après avoir grillé un joker pour disputer la prochaine coupe d’Europe via la Coupe de France.

« Il faut qu'on laisse nos vies sur le terrain »

« Il va falloir réagir, relever la tête, récupérer, surtout mentalement. Nous avons des devoirs, il va falloir les assumer et jouer à fond jusqu'au bout, confirme Dante dans Nice Matin. C'est à nous de nous remettre sur le bon chemin. Nous avons un coach qui a beaucoup d'expérience, je ne doute pas qu'il va tout faire pour remobiliser toute l'équipe en vue du match de mercredi contre Saint-Étienne. Il ne faut pas jeter tout ce que l'on a fait à la poubelle à cause de cette finale. Non, ça fait mal mais il faut convertir ça en esprit revanchard pour les matches à venir. Ce serait un échec de ne pas boucler cette saison par une qualification européenne. Il faut qu'on donne tout, qu'on laisse nos vies sur le terrain sur les trois derniers matches. »

C’est une catastrophe, pour Saint-Etienne… c’était le pire résultat pr eux !! #OGCNFCN #OGCNASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 7, 2022

Pour résumer Le quatrième sacre du FC Nantes en Coupe de France, décroché samedi soir au Stade de France contre l’OGC Nice (1-0), a amené une difficulté supplémentaire à l’ASSE dans la course au maintien avant le match de mercredi (19h).

Bastien Aubert

Rédacteur