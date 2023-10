FC Nantes, OGC Nice - Mercato : Delort rattrapé par un scandale qui secoue le football français ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L’affaire secoue le football français depuis hier. Six agents et intermédiaires, dont John Valovic-Galtier, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour escroqueries et blanchiment en bande organisée. Celles-ci n'ont pas été suivies de décision judiciaire. « Concernant les agents qui disposent d'une licence, il s'agit de savoir comment ils pourraient participer, dans cette affaire, à une activité illégale, indique une source privilégiée à L’Équipe. On a demandé aux uns et aux autres quelles sont leurs activités par rapport à certaines ventes de joueurs, pour voir comment tout cela fonctionne. » Une source policière précise en outre que « Christophe Galtier n'est pas inquiété dans ce dossier ».

Delort un cas litigieux ?

L'ouverture de cette enquête préliminaire a fait suite au signalement initial à la justice effectué par l'agent Jean-Pierre Bernès. Un dossier lié à la représentation d’Andy Delort, qui évolue actuellement à Umm Salal, au Qatar. Venant du Montpellier HSC, Delort avait signé à l'OGC Nice - alors entraîné par Christophe Galtier - en août 2021, quelques semaines après avoir rejoint la société Score Agencies, qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Interrogé l'an dernier sur cette transaction, Valovic-Galtier avait répondu : « On m'a demandé : ''John, tu ne peux pas me présenter quelqu'un ?'' Et j'ai envoyé Delort chez Score Agencies et Constellium. »

La une du journal L'Équipe du mercredi 18 octobre#FRASCO pic.twitter.com/gYfIWgiehj — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2023

